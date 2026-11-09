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        Burhaniye'de Akreditasyon Süreci başarıyla tamamlandı

        Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) bünyesinde faaliyet gösteren Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği bölümleri, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından gerçekleştirilen akreditasyon değerlendirme sürecini başarılı bir şekilde tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Burhaniye'de Akreditasyon Süreci başarıyla tamamlandı

        Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) bünyesinde faaliyet gösteren Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği bölümleri, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından gerçekleştirilen akreditasyon değerlendirme sürecini başarılı bir şekilde tamamlandı.

        Değerlendirme ekibinin gerçekleştirdiği incelemeler ve süreç sonunda paylaşılan çıkış bildiriminde, bölümlerin çok sayıda güçlü yönünün bulunduğu, eğitimöğretim faaliyetleri, akademik altyapı ve kurumsal işleyiş açısından önemli bir gelişim düzeyine ulaştığı ortaya konuldu.

        Bu olumlu değerlendirmeler, fakülte de yıllardır sürdürülen kalite odaklı çalışmaların, kurumsal gelişim anlayışının ve ortak emeğin önemli bir göstergesi oldu. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, " Nihai akreditasyon kararları, TURAK tarafından Aralık 2026 sonunda üniversitemize bildirilecek olup, değerlendirme sürecinde ortaya konulan güçlü yönlerimiz ve olumlu geri bildirimler, sonuçlara ilişkin beklentilerimizi güçlendirmiştir. Akreditasyon değerlendirme sürecini büyük bir titizlikle yürüten, başta Takım Başkanı Prof. Dr. Burhan Sevim olmak üzere; Akademik değerlendiriciler Prof. Dr. Fatih Türkmen ve Prof. Dr. Sibel Önçel Güler’e, Sektör değerlendiricileri Ali Cenk Yorulmaz, Veysel Uğurlu ve Şule Duru Öğün’e Öğrenci değerlendiricileri Berat Can Köse ve Muhammed Fatih Yıldırım’a objektif değerlendirmeleri, yapıcı yaklaşımları ve kurumsal gelişimimize sundukları değerli katkılar dolayısıyla teşekkür ederiz. Akreditasyon sürecinde ortaya konulan güçlü yönlerimiz, fakültemizin yıllardır büyük bir özveriyle inşa ettiği akademik ve kurumsal birikimin somut bir yansımasıdır. Bu süreçte elde ettiğimiz olumlu değerlendirmeler bizler için önemli bir gurur ve motivasyon kaynağıdır. Başarı bireysel değil, ortak aklın, dayanışmanın ve kurumsal aidiyetin eseridir. Özellikle sorumluluk üstlenen, büyük bir özveriyle çalışan ve bu sürecin her aşamasında emek veren akademik, idari ve teknik personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin katkıları da bu başarının ayrılmaz bir parçasıdır. Nihai sonuçları beklerken, ortaya çıkan güçlü tablo bizlere geleceğe daha büyük bir güvenle bakma imkânı vermektedir. BUBFA olarak kalite kültürünü sürekli geliştirmeye, öğrenci odaklı eğitim anlayışımızı güçlendirmeye ve akademik mükemmeliyet hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. BUBFA’da başarı, ortak emeğin ve güçlü bir kurum kültürünün eseridir" diye konuştu.

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