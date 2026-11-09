Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri "Balıkesirli Büyük Alim İmam Birgivi'nin İzinde Yazma Eserler Sergisi" açıldı

        "Balıkesirli Büyük Alim İmam Birgivi'nin İzinde Yazma Eserler Sergisi" açıldı

        "Balıkesirli Büyük Alim İmam Birgivi'nin İzinde Yazma Eserler Sergisi"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:49 Güncelleme:
        "Balıkesirli Büyük Alim İmam Birgivi'nin İzinde Yazma Eserler Sergisi" açıldı

        "Balıkesirli Büyük Alim İmam Birgivi'nin İzinde Yazma Eserler Sergisi"nin açılışı yapıldı.

        Güzel Sanatlar Galeri Salonu'ndaki açılışta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, yaptığı konuşmada, Balıkesir'deki alimlerin eserlerinin yayınlanmasının önemli olduğunu söyledi.

        Balıkesir'in siyasette, ilimde, irfanda ve sanatta son derece önemli insanlar yetiştiren bir şehir olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "İmam Birgivi'nin bugün burada rahmetle anılmasına, daha çok Fatiha ile anılmasına vesile olacağız ama sonuç olarak en büyük iyiliği kendimize yaptık. İyilikleri ananlar, iyilerle beraber olma gayreti olanlar unutmayın bugün, yarın ya da öbür gün ama mutlaka ama mutlaka iyilerle ve iyiliklerle anılacak. Ne olduğunuz, kim olduğunuz kadar kiminle de anıldığınız önemlidir. Bugün bu sergiyle bu işe niyet eden, karar veren, emek veren arkadaşlarımız, yöneticilerimiz bize bir nebze de olsa İmam Birgivi ile de anılma imkanı bulmuşlardır."

        REKLAM

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da Balıkesir'in tarihten bu yana Anadolu’nun ilim ve irfanına ciddi katkılar sağladığını dile getirdi.

        Ustaoğlu, Balıkesir'de yazılan eserlere sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve çok sayıda davetli katıldı.

        Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de satranç turnuvasına 160 sporcu katıldı
        Balıkesir'de satranç turnuvasına 160 sporcu katıldı
        Burhaniye'de Akreditasyon Süreci başarıyla tamamlandı
        Burhaniye'de Akreditasyon Süreci başarıyla tamamlandı
        Başkan Şehirli "Atatürk'ün fikirleri ve mirasını yaşatmaya devam edeceğiz"
        Başkan Şehirli "Atatürk'ün fikirleri ve mirasını yaşatmaya devam edeceğiz"
        Başkan Akın'dan 10 Kasım mesajı
        Başkan Akın'dan 10 Kasım mesajı
        Balıkesir-Edremit yolunda feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
        Balıkesir-Edremit yolunda feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
        Balıkesir'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        Balıkesir'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı