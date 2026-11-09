"Balıkesirli Büyük Alim İmam Birgivi'nin İzinde Yazma Eserler Sergisi" açıldı

"Balıkesirli Büyük Alim İmam Birgivi'nin İzinde Yazma Eserler Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Güzel Sanatlar Galeri Salonu'ndaki açılışta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, yaptığı konuşmada, Balıkesir'deki alimlerin eserlerinin yayınlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Balıkesir'in siyasette, ilimde, irfanda ve sanatta son derece önemli insanlar yetiştiren bir şehir olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İmam Birgivi'nin bugün burada rahmetle anılmasına, daha çok Fatiha ile anılmasına vesile olacağız ama sonuç olarak en büyük iyiliği kendimize yaptık. İyilikleri ananlar, iyilerle beraber olma gayreti olanlar unutmayın bugün, yarın ya da öbür gün ama mutlaka ama mutlaka iyilerle ve iyiliklerle anılacak. Ne olduğunuz, kim olduğunuz kadar kiminle de anıldığınız önemlidir. Bugün bu sergiyle bu işe niyet eden, karar veren, emek veren arkadaşlarımız, yöneticilerimiz bize bir nebze de olsa İmam Birgivi ile de anılma imkanı bulmuşlardır."

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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da Balıkesir'in tarihten bu yana Anadolu’nun ilim ve irfanına ciddi katkılar sağladığını dile getirdi.

Ustaoğlu, Balıkesir'de yazılan eserlere sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.