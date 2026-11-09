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        Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere reflektör desteği

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, traktör kazalarını önlemek ve gece görünürlüğünü artırmak amacıyla çiftçilere yönelik reflektör desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Savaştepe ilçesinde gerçekleştirilen reflektör dağıtımı ile kazaların önüne geçilmesi, can ve mal güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere reflektör desteği

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, traktör kazalarını önlemek ve gece görünürlüğünü artırmak amacıyla çiftçilere yönelik reflektör desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Savaştepe ilçesinde gerçekleştirilen reflektör dağıtımı ile kazaların önüne geçilmesi, can ve mal güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

        Kırsal bölgelerde tarım araçlarının trafikte daha görünür hale getirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 20 ilçede sürdürdüğü "Reflektör Uygulaması ve Dağıtımı" projesi aralıksız devam ediyor. Özellikle traktör ve tarımsal römorklarda reflektör kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Savaştepe ilçesinin Karacalar, Kurudere ve Çiftlikdere kırsal mahallelerindeki traktör sahiplerinin römorklarına reflektör montaj işlemleri gerçekleştirildi.

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        Traktör römorklarına reflektör montajları yapıldı

        Tarımda Balıkesir Modeli kapsamında toprağın bereketini artırmak ve çiftçinin ihtiyacına yönelik hizmet üretmek amacıyla birçok önemli projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın 20 ilçede traktör kazalarının önlenmesi amacıyla reflektör destekleri sürüyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Savaştepe’de traktör sahiplerinin römorklarına reflektif uyarı levhaları yerleştirildi. Kırsal bölgelerde tarım araçlarının güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen çalışmayla birlikte reflektör kullanımının da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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        "Hizmet ayağımıza kadar geldi"

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin reflektör dağıtımı hizmetinin önemli bir gereklilik olduğunu söyleyen Nuri Kenar, "Çok iyi bir hizmet. Reflektör çoğu traktörün arkasında yok. Bu ışık olmadığı zaman direkt kazaya sebebiyet veriyor. Biz memnunuz." ifadelerini kullandı.

        Kazaların önlenmesi açısından önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini belirten Mustafa Çalışkan, "Güzel bir hizmet. Allah razı olsun. Memnunuz yani hizmet ayağımıza kadar geldi. Her türlü tehlikeye karşı önlem alıyoruz" dedi.

        "Her zaman vatandaşın yanında olan Ahmet Başkan’a teşekkür ediyoruz"

        Römorklarda reflektif uyarı levhalarının bulunmasının önemine değinen İzzet Özcan, "Çok güzel bir şey. Mesela araçlarla traktörlerin arkasına geldiğimiz zaman traktörün römorku görünmüyor. Çok yakınına geliriz. Bu reflektörlerin olmaması da çok kazaya sebebiyet veriyor. Böyle bir çalışmayı bekliyorduk. Hizmetten çok memnunuz. Devamını de bekleriz" ifadelerini kullandı.

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        Hizmetten dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür eden Mehmet Tekin, "Bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz Ahmet Başkan’ımıza. Her zaman bizim yanımızda. Her zaman çiftçinin, halkın, vatandaşın yanında" şeklinde konuştu.

        "Bu hizmet farkındalık açısından çok önemli"

        Karacalar Mahallesi Muhtarı Mehmet Koçer, "Belki biz burada bir canı kurtarabileceğiz. Traktörler yollarda sıkıntı ama mecburen de olması gerekiyor. Traktörler mecburen karayollarına da çıkıyor. Yani bu hizmet farkındalık açısından çok önemli. Bu hizmetinden dolayı öncelikle Ahmet Akın Başkan’ımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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