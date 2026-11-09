ETO'da Metin Aslan dönemi

Meclis Başkanı Yarkın Pulat da çiçek takdimiyle gerçekleşen devir teslimde yeni döneme ilişkin iyi dileklerini iletti. Aslan ve Pulat, seçim sürecinin geride kaldığını, bundan sonraki süreçte Edremit için hizmet etmenin öncelik taşıdığını vurguladı.

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