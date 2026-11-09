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        ETO'da Metin Aslan dönemi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Ticaret Odası başkanlığına seçilen Metin Aslan, mazbatasını aldıktan sonra çiçeklerle karşılanarak odada görevi devraldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:19 Güncelleme:
        ETO'da Metin Aslan dönemi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Ticaret Odası başkanlığına seçilen Metin Aslan, mazbatasını aldıktan sonra çiçeklerle karşılanarak odada görevi devraldı.

        Edremit Ticaret Odası'nda (ETO) büyük çekişmeye sahne olan seçimlerin ardından yeni dönem resmen başladı. İlçe Seçim Müdürü Senem Yılmaz'dan mazbatasını alan Metin Aslan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ticaret Odası'na geçerek görevi devraldı.

        Meclis salonunda çiçeklerle gerçekleşen devir teslim töreninde Aslan, önceki başkan Ahmet Çetin'den görevi devraldı. Ahmet Çetin, Metin Aslan'a çiçek vererek yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.

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        Meclis Başkanı Yarkın Pulat da çiçek takdimiyle gerçekleşen devir teslimde yeni döneme ilişkin iyi dileklerini iletti. Aslan ve Pulat, seçim sürecinin geride kaldığını, bundan sonraki süreçte Edremit için hizmet etmenin öncelik taşıdığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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