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        Balıkesirspor'da Yasin'in tedavisi başladı

        3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor'un kalecisi Yasin Yiğit Berber, yüzüne aldığı darbe nedeniyle sakatlandı. Geçen hafta iç sahada kırmızı-beyazlı takımın 3-1 kazandığı Gaziemir SK müsabakasında sakatlanan 24 yaşındaki file bekçisiyle ilgili yapılan açıklamada, "Yasin Yiğit Berber'in yapılan detaylı muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ maksiller sinüste parçalı fraktür (sağ elmacık kemiği kırığı) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci, kulüp sağlık ekibimizin gözetiminde derhal başlatılmıştır. Yasin Yiğit Berber'e acil şifalar diler, sağlığına kavuşarak en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Balıkesirspor'da Yasin'in tedavisi başladı

        3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor'un kalecisi Yasin Yiğit Berber, yüzüne aldığı darbe nedeniyle sakatlandı. Geçen hafta iç sahada kırmızı-beyazlı takımın 3-1 kazandığı Gaziemir SK müsabakasında sakatlanan 24 yaşındaki file bekçisiyle ilgili yapılan açıklamada, "Yasin Yiğit Berber'in yapılan detaylı muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ maksiller sinüste parçalı fraktür (sağ elmacık kemiği kırığı) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci, kulüp sağlık ekibimizin gözetiminde derhal başlatılmıştır. Yasin Yiğit Berber'e acil şifalar diler, sağlığına kavuşarak en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

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        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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