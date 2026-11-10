Atatürk, ölümünün 88. yılında Balıkesir'de anıldı
Balıkesir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88. yıldönümünde saat 9'u 5 geçe çalan sirenlerle birlikte 1 dakikalığına saygı duruşunda bulunuldu. Trafikte vatandaşlar araçlarından da inerek saygı duruşuna geçti.
Giriş: 10.11.2026 - 10:52 Güncelleme:
Balıkesir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88. yıldönümünde saat 9'u 5 geçe çalan sirenlerle birlikte 1 dakikalığına saygı duruşunda bulunuldu. Trafikte vatandaşlar araçlarından da inerek saygı duruşuna geçti.
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