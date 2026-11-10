Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Edremit'te anıldı

        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Edremit'te anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 88'inci yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Edremit'te anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 88'inci yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

        Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Edremit Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Edremit Belediyesi çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.

        Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene katılanların yanı sıra çevredeki vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Mitte'yi andılar
        Mitte'yi andılar
        ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi?
        ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi?
        İşsizlik Fonu 1 trilyona dayandı
        İşsizlik Fonu 1 trilyona dayandı

        Benzer Haberler

        10 Kasım töreninde korkutan anlar
        10 Kasım töreninde korkutan anlar
        "Balıkesirli Büyük Âlim İmam Birgivî'nin İzinde" Yazma eser sergisi açıldı
        "Balıkesirli Büyük Âlim İmam Birgivî'nin İzinde" Yazma eser sergisi açıldı
        Atatürk, ölümünün 88. yılıda Balıkesir'de anıldı
        Atatürk, ölümünün 88. yılıda Balıkesir'de anıldı
        Ayvalık Belediyesi'nden ihale iddialarına sert yanıt: "Yargı süreci başlatı...
        Ayvalık Belediyesi'nden ihale iddialarına sert yanıt: "Yargı süreci başlatı...
        Balıkesir Büyükşehir'de Aslı Aynaoğlu'na yeni görev
        Balıkesir Büyükşehir'de Aslı Aynaoğlu'na yeni görev
        ETO'da Metin Aslan dönemi
        ETO'da Metin Aslan dönemi