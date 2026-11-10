Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Edremit'te anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 88'inci yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 88'inci yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Edremit Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Edremit Belediyesi çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.
Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene katılanların yanı sıra çevredeki vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.
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