10 Kasım töreninde korkutan anlar

Öğrencinin fenalaştığını gören görevliler ve törene katılanlar yardımına koştu. İlk müdahale, törene katılan kalp doktoru Dr. Selim Panç tarafından yapıldı. Ardından alanda hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri öğrenciye müdahale ederek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

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