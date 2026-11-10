Havran'da bitki koruma ürünleri ve B-Reçete eğitimi düzenlendi

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında üreticiler ve ilgililere, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı, mücadele yöntemleri ve BReçete uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Yetkisi Eğitimi ve BReçete Bilgilendirme Eğitimi gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitim programında katılımcılara bitki koruma ürünlerinin tanınması, doğru mücadele ve uygulama teknikleri, insan ve çevre sağlığının korunması ile etkili ilaçlama yöntemleri konusunda ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Eğitimde ayrıca bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanımı, çevresel risklerin azaltılması, üreticilerin yasal sorumlulukları ve ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

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Yetkililer, doğru ürün kullanımı ve bilinçli mücadele yöntemlerinin hem üretim kalitesini artırdığını hem de insan sağlığı ile çevrenin korunmasına katkı sağladığını belirtti.