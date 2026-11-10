Burhaniye'de 67 yaşındaki vatandaş satranç şampiyonu oldu

Burhaniye ilçesinde, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvası yoğun ilgi gördü. Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen turnuvaya Burhaniye’nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden toplam 160 sporcu katılırken, açık kategorisinde 67 yaşındaki Recep Çalışkan birincilik kupasının sahibi oldu.

Ahmet Akın Kültür Merkezinde 4 kategoride, 2 gün devam eden 10 Kasım Atatürk’ün Anma Satranç Turnuvası 160 sporcuyu buluşturdu. Dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen törenle verildi. Çok sayıda dereceyi gençler paylaşırken, açık kategorisinde birinci olan 67 yaşındaki Recep Çalışkan da takdir topladı. Kupasını satranç Balıkesir İl Temsilcisi Mete Deniz’in elinden olan Çalışkan, 60 yıldır satranç oynadığını söyledi. Bulgaristan göçmeni olan 2 çocuk babası Recep Çalışkan, "Ben satranca Bulgaristan'da başladım. İzmir’den geldim. Turnuvalara katılıyorum. Bugünde 160 sporcunun arasında birinci oldum. Çok gururluyum. Satrançta çok başarılı gençlerimiz var. Satrancı herkese tavsiye ediyorum" dedi.