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        Edremit Devlet Hastanesi'nden organ bağışı farkındalığı çalışması

        39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Edremit Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü tarafından Edremit Koca Seyit Havalimanı ve Abidin PakPakmaya Anadolu Lisesi'nde farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde vatandaşlara, öğrencilere ve kurum çalışanlarına organ bağışının önemi anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Edremit Devlet Hastanesi'nden organ bağışı farkındalığı çalışması

        39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Edremit Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü tarafından Edremit Koca Seyit Havalimanı ve Abidin PakPakmaya Anadolu Lisesi’nde farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde vatandaşlara, öğrencilere ve kurum çalışanlarına organ bağışının önemi anlatıldı.

        Edremit Devlet Hastanesi, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Edremit Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde Edremit Koca Seyit Havalimanı ile Abidin PakPakmaya Anadolu Lisesi ziyaret edilerek vatandaşlara, öğrencilere ve çalışan personele organ bağışının önemi hakkında bilgi verildi. Etkinlik kapsamında katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, organ bağışının hayat kurtaran yönü ve bağış sürecine ilişkin bilgiler aktarıldı. Yapılan açıklamada, organ bağışının birçok hastaya yeniden yaşam umudu verdiği belirtilerek vatandaşların bu konuda bilinçlenmesinin önemine dikkat çekildi.

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