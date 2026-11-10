Balıkesir Büyükşehir Belediyespor sporun her branşında yükseliyor Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan başarı yağmuru

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, basketboldan voleybola, futboldan muaythai'ye, judodan boksa uzanan geniş bir yelpazede elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Kadın Voleybol A Takımı'nın zirve takibi, Erkek Basketbol A Takımı'nın namağlup rakibine karşı aldığı farklı galibiyet, altyapıdan yetişen genç futbolcuların başarılı performansı ve bireysel branşlarda kazanılan ulusal ve uluslararası madalyalar, kulübün yükselen grafiğini gözler önüne seriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, farklı branşlarda sürdürdüğü çalışmaların karşılığını sahada almaya devam ediyor. Kadın voleybolunda zirve mücadelesini sürdüren, basketbolda ligin namağlup takımını mağlup eden maviyeşilliler; futbolda genç kadrosuyla hem A takımda hem de gelişim liglerinde başarılı sonuçlar elde ederken, bireysel branşlarda da uluslararası arenada Balıkesir'in gururu oluyor.

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Kadın voleybolunda hedef zirve

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 5. Grup'ta mücadele eden Kadın Voleybol A Takımı, 9. hafta mücadelesinde Çanakkale temsilcisi Çan Kale Spor'a konuk oldu. İlk seti 2518, ikinci seti 2513, üçüncü seti de 2515 kazanan Büyükşehir, karşılaşmadan 30'lık galibiyetle ayrıldı. Oynadığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde eden maviyeşilli ekip, topladığı 22 puanla ikinci sırada yer alarak zirve takibini sürdürüyor. Sezonun 10. hafta mücadelesinde Çerkezköy Voleybol Akademi'yi konuk edecek olan Büyükşehir'in Sultanları, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma, 11 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'de Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak.

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Basketbolda namağlup rakibe 22 sayılık fark

Erkek Basketbol A Takımı ise Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında son derece önemli bir galibiyete imza attı. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda ligin namağlup ekibi Mersin Spor'u konuk eden maviyeşilliler, parkeden 9876'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan Büyükşehir, ilk periyodu 2819, ilk yarıyı ise 5942 önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı daha da açarak son çeyreğe 8256 üstünlükle giren Büyükşehir, mücadeleyi 22 sayı farkla kazanmayı başardı. Bu sonuçla Mersin Spor ligdeki ilk mağlubiyetini yaşarken, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor güçlü rakibi karşısında aldığı galibiyetle dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmanın yıldızı ise 31 sayı, 13 ribaund ve 3 asistlik performansıyla Jaquan Elijah Scott oldu.

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Futbolda gençlere yatırım, geleceğe güven

Süper Amatör Lig'de boy gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Futbol A Takımı, genç futbolculardan oluşan kadrosuyla sahada ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çekiyor. Kulübün geleceğe yönelik sportif yapılanmasında önemli bir yere sahip olan futbol altyapısına verilen önem, Gelişim Ligleri'nde de karşılığını buluyor. Genç sporcuların gelişimini merkeze alan çalışmalarla hem bugünün rekabetçi takımını oluşturmayı hem de Balıkesir futboluna yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen kulüp, altyapıdan A takıma uzanan güçlü bir futbol yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Muay Thai'de dünya şampiyonası heyecanı

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Sümeyra Ömrüm Ertekin, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer alan başarılı sporcu, Yunanistan'da düzenlenecek MuayThai U18 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele edecek. Kulübün gururu olan Sümeyra Ömrüm Ertekin, dünya şampiyonasında ayyıldızlı formayla madalya mücadelesi verecek.

Judoda Balkan şampiyonluğu!

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un judodaki başarısı da uluslararası arenaya taşındı. Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde düzenlenen Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda 32 kilogram kategorisinde mücadele eden kulübün sporcusu Ceylin Güner, rakiplerini geride bırakarak Balkan Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Genç sporcunun elde ettiği bu önemli başarı, kulübün altyapı çalışmalarının ve bireysel branşlardaki gelişiminin de önemli bir göstergesi oldu.

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Boksta Avrupa üçüncülüğü gururu

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un milli boksörü Esra Yıldız Kahraman, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 57 kilogram kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu, yarı final karşılaşmasının ardından Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Ayyıldızlı formayla Türkiye'yi temsil eden Esra Yıldız Kahraman, elde ettiği dereceyle hem Türkiye'nin hem de Balıkesir'in gururu oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor her branşta yükseliyor

Takım sporlarından bireysel branşlara kadar geniş bir alanda çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, elde ettiği başarılarla kent sporunun gelişimine katkı sunuyor. Voleybolda zirve mücadelesi, basketbolda güçlü rakiplere karşı alınan galibiyetler, futbolda gençlere verilen fırsatlar ve uluslararası organizasyonlarda kazanılan madalyalar, kulübün çok branşlı spor yapılanmasının başarısını ortaya koyuyor. Altyapıya verilen önem, sporcuların gelişimine yönelik yatırımlar ve farklı branşlarda ortaya konulan mücadeleyle Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir'i sporun her alanında başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.