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        Edremit Körfezi'ndeki termal tesisler ara tatili hareketli geçirecek

        Edremit Körfezi'ndeki termal tesislerde ara tatil dolayısıyla rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Edremit Körfezi'ndeki termal tesisler ara tatili hareketli geçirecek

        Edremit Körfezi'ndeki termal tesislerde ara tatil dolayısıyla rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

        Termal tesislerin yoğun olduğu Güre Mahallesi'ndeki işletmelerde hazırlıklar tamamlandı.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Balıkesir Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, AA muhabirine, ara tatilin yaz sezonu sonrasında bölgede önemli bir turizm hareketliliği oluşturacağını dile getirdi.

        Bölgenin büyükşehirlere yakınlığının önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

        "Yavaş yavaş doluluk oranlarının arttığını gözlemliyoruz. Tabii bölgemizin büyükşehirlere yakınlığı, özellikle İstanbul, İzmir, Bursa gibi bu bölgeye ulaşım kolaylığının olması dolayısıyla talep görüyoruz. Termalin yanı sıra doğa ve kültür turizmi de ön plana çıkmakta. İyi bir dönem geçireceğiz gibi gözüküyor. İyi bir taleple karşı karşıyayız. Bölgemiz için yoğun bir dönem olacak."

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        Güre Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ceyhun Özsan da bölgede nitelikli tesis sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

        Bu ara tatil dönemindeki doluluk oranının yüzde 70 seviyesinde olacağını tahmin ettiğini belirten Özsan, "Tüm herkesi Kazdağları'na, körfeze bekliyoruz." dedi.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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