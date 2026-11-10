Edremit'te esnaf odalarından 82. il olma hamlesi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde esnaf odaları başkanları ilçenin 82'nci il olması hedefiyle izlenecek yol ile ilgi olarak bir araya geldi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın öncülüğünde başlatılan Edremit'in il olma hedefi doğrultusunda ilçede bulunan esnaf oda başkanları harekete geçti. Düzenlenen toplantıda Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç'te faaliyet gösteren esnaf oda başkanları ile bir araya gelinmesi, konunun Ankara'ya taşınması süreci kararlaştırılarak atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Toplantıda, Edremit'in il olma hedefinin yalnızca bir kişinin, kurumun ya da kesimin meselesi olmadığı, tüm bölgeyi ilgilendiren ortak bir hedef olduğu vurgulandı. Sürecin başarıya ulaşması için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi. Siyasi görüş, makam ve unvan ayrımı gözetilmeksizin ortak paydanın Edremit olması gerektiği ifade edilirken, oda başkanları da bu süreçte üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti. Edremit'in geleceği, gelişimi ve hak ettiği değere kavuşması için ortak akıl ve dayanışma içerisinde çalışılacağı kaydedildi. Toplantının ardından verilen ortak mesajda, "Hepimizin derdi Edremit, hepimizin sevdası Edremit. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız" ifadeleri kullanıldı.