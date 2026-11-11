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        Edremit Zeytinyağı için coğrafi işaret başvuruları başladı

        20262027 üretim sezonu "Edremit Zeytinyağı" coğrafi işaret başvurularının başladığı duyuruldu. Coğrafi işaret kullanım hakkından yararlanmak isteyen üreticiler ve marka sahibi firmalar, başvurularını 1223 Kasım 2026 tarihleri arasında Edremit Ticaret Odası'na yapabilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Edremit Zeytinyağı için coğrafi işaret başvuruları başladı

        20262027 üretim sezonu "Edremit Zeytinyağı" coğrafi işaret başvurularının başladığı duyuruldu. Coğrafi işaret kullanım hakkından yararlanmak isteyen üreticiler ve marka sahibi firmalar, başvurularını 1223 Kasım 2026 tarihleri arasında Edremit Ticaret Odası’na yapabilecek.

        Edremit Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda, 20262027 üretim sezonuna ilişkin "Edremit Zeytinyağı" coğrafi işaret başvuru sürecinin başladığı bildirildi.

        Açıklamaya göre, coğrafi işaret başvurusunda bulunmak isteyen üreticiler ve marka sahibi firmaların, talep edilen evrakları eksiksiz şekilde hazırlayarak 1223 Kasım 2026 tarihleri arasında Edremit Ticaret Odası’na teslim etmeleri gerekiyor.

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        Başvuru taahhütnamesi ve başvuru dilekçesinin ise başvuru sırasında oda tarafından düzenleneceği belirtildi.

        Yetkililer, başvuru sürecinin sağlıklı ve hızlı şekilde tamamlanabilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz teslim edilmesinin önem taşıdığına dikkat çekti.

        Edremit Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, 20262027 üretim sezonunun tüm üreticiler için bereketli, verimli ve hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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