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        Bandırma'da fidanlar toprakla buluşturuldu

        Bandırma'da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Mustafa Alper Adalet Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Bandırma'da fidanlar toprakla buluşturuldu

        Bandırma'da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Mustafa Alper Adalet Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programa Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Onur Durna, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Şahin, Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Sg. Ütğm. Seyit Emre Çelik, Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Yücel, Orman İşletme Müdürü Hasan Açık, hâkimler, savcılar ve kurum amirleri katıldı.

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        Adalet Ormanı'nın anlamına dikkat çekildi

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt yaptı.

        Mustafa Alper'in hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan Adalet Ormanı'nın yalnızca ağaçlandırma alanı olmadığını vurgulayan Kurt, buranın adalet duygusunun, toplumsal dayanışmanın ve geleceğe yönelik umutların da sembolü olduğunu ifade etti.

        Projenin 2019 yılından bu yana her yıl kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Kurt, adalet teşkilatı olarak çalışmayı yalnızca bir ağaçlandırma faaliyeti değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

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        Ülke genelinde 740 adalet ormanına ulaşıldığını kaydeden Kurt, 2,5 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturulduğunu, 4 milyonun üzerinde ağacın bakım çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirterek bu büyük çalışmanın bir parçası olmaktan duydukları gururu dile getirdi.

        Protokol üyeleri fidan dikti

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve programa katılanlar, Mustafa Alper Adalet Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidanların toprakla buluşturulduğu etkinlik, dikim çalışmalarının tamamlanmasıyla sona erdi.

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