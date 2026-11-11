Gömeç'te 8 bin fıstıkçamı toprakla buluşturuldu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, geçtiğimiz yaz yaşanan büyük yangında zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışmasına başlandı. Gömeç'e bağlı kırsal Hacıhüseyinler Mahallesi'nde düzenlenen törenle 8 bin fıstıkçamı fidanı toprakla buluşturuldu.

Hacıhüseyinler Mahallesi'nde düzenlenen ağaç dikme etkinliğine Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Burhaniye Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ. Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve Burhaniye Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Topçu ile daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende 8 bin fıstıkçamı fidanı toprakla buluşturulurken, fıstıkçamlarının yöre ekonomisine katkı sağlayacağı kaydedildi.

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Törende Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz ve Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir birer konuşma yaptı. Şef Turgay Aymaz konuşmasında, "Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece fidan dikmek için değil, geleceğe nefes, yarınlarımıza umut olmak için bir araya geldik. Unutmayalım ki diktiğimiz her fidan gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslardan biridir. Ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değildir; aynı zamanda havamızı, suyumuzu, toprağımızı ve biyolojik çeşitliliğimizi koruyan en büyük güvencedir. Bugün diktiğimiz her fidanı gelecek nesillere taşımak bizim yaptığımız çalışmanın ana unsuru, ana bilinci olacaktır. Bunu oluşturmak için buradayız. Katılım sağlayan herkese, destek sağlayan herkese, özellikle belediye başkanlarımız Gömeç Belediyesi, Burhaniye Belediyesi Melih Bağcı beyefendi, Ayten Tuna hanımefendiye çok teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

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Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir de, "Yani bugün sadece buraya fidanlarımızı dikelim, vatanımızı yeşillendirelim diye değil. Bir vatan savunması nasıl silahlı kuvvetlerimizle cephede oluyorsa, yeşil vatanda da ormancılarımızla oluyor ve gönüllülerimizle oluyor. Bu da tam bir vatan savunmasıdır, ben buna bizzat Kaymakam olarak şahidim. Sizler de hoş geldiniz. Burada 8 bin fidan dikeceğiz şimdi ve inşallah güzel Gömeç'imizi, körfezin incisi olan, en küçük ilçesi olan güzel Gömeç'imizi tekrar o yeşil günlerine kavuşturacağımıza inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından törene katılan Burhaniye Bahçelievler İlkokulu öğrencileri, şarkılar ve orman şiirleri okudu. Daha sonra Ayvalık Orman İşletme Şefi Ertuğrul Salı'nın anlatımının ardından askerlerden sivillere kadar her yaşta vatandaş 8 bin fıstıkçamı fidanını toprakla buluşturdu.