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        Balıkesir il genelinde 37 bin 350 fidan toprakla buluştu

        Balıkesir'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" fidan dikim etkinliği Altıeylül ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:10 Güncelleme:
        Balıkesir il genelinde 37 bin 350 fidan toprakla buluştu

        Balıkesir'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" fidan dikim etkinliği Altıeylül ilçesinde gerçekleştirildi.

        Etkinliğe; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri personel, öğrenciler, STK'lar, personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Etkinlik açılışında kısa konuşma yapan Orman Bölge Müdürü Musa Şen; "Milli Ağaçlandırma Günü" çerçevesinde 40 dekarlık ana etkinlik sahasına dikilecek 2 bin 100 fidanla birlikte, il genelinde 384 dekar alanda 37 bin 350 fidan dikileceğini ifade etti. Şen; Orman Bölge Müdürlüğünce bu yıl ilde 8 bin dekar alanda ağaçlandırma yapıldığını ve onlarca farklı türlerde toplam 2 milyon 103 bim 159 fidanın Yeşil Vatan toprağıyla buluşturulduğunu dile getirdi.

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        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, 2019 yılından bu yana kutlanan "Milli Ağaçlandırma Günü"nün, iklim değişikliğiyle mücadelede somut bir adım olduğunu ve "Milli Ağaçlandırma Günü'nün 11. ayın 11'inde saat 11.00'de kutlanmasının da çok güzel bir tema oluşturduğunu dile getirdi. Vali Ustaoğlu, Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Antalya'da gerçekleştirilen "COP31"le Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla ülke genelinde kutlanarak tüm dünyaya duyurulacağını, bu vesileyle ülkece "Yeşil Vatan" için milyonlarca fidanın toprakla buluşturulacağını vurguladı.

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        Konuşmaların ardından tüm katılımcılarla birlikte fidanlar toprakla buluşturulurken, Vali Ustaoğlu öğrenciler ile yaptığı kısa sohbetin ardından birlikte fotoğraf çektirerek il protokolü ile birlikte günün anısına öğrencilere hediyeler dağıttı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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