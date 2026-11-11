Edremit'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde can dostların yaşam alanına fidanlar dikildi
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında mahalle muhtarlarının öncülüğünde, Edremit Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikle hem ağaçlandırma bilincine dikkat çekildi hem de can dostların yaşam alanlarının yeşillendirilmesine katkı sağlandı.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında mahalle muhtarlarının öncülüğünde, Edremit Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı’nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikle hem ağaçlandırma bilincine dikkat çekildi hem de can dostların yaşam alanlarının yeşillendirilmesine katkı sağlandı.
Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazicelal Mahallesi Muhtarı Nizamettin Dağ ile Atatürk Mahallesi Muhtarı Hülya Sara’nın öncülüğünde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla doğaya ve canlılara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.
Edremit Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı’nda düzenlenen etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları, mahalle sakinleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Can dostların yaşam alanı yeşilleniyor
Etkinlik kapsamında merkez ve doğal yaşam alanının çeşitli noktalarına fidanlar dikildi. Ağaçlandırmanın ve doğayı korumanın önemine dikkat çekilen çalışmayla, aynı zamanda sokak hayvanlarının yaşam alanlarının daha yeşil ve doğal bir görünüme kavuşmasına destek olundu. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, doğayı korumanın ve tüm canlılar için daha yaşanabilir alanlar oluşturmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Can dostlarımızın yaşam alanında fidanlarımızı toprakla buluşturmak bizim için ayrıca anlamlı. Daha yeşil ve doğal bir Edremit için emek veren, etkinliğe katkı sunan tüm muhtarlarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Muhtarlara ve katılımcılara teşekkür
Etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazicelal Mahallesi Muhtarı Nizamettin Dağ, Milli Ağaçlandırma Günü’nde böyle anlamlı bir çalışmaya imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Dağ, "Fidanlarımızı can dostlarımızın yaşam alanında toprakla buluşturarak hem doğaya katkı sunmak hem de onların yaşam alanlarını güzelleştirmek istedik. Destek veren Belediye Başkanımız Mehmet Ertaş’a, tüm muhtarlarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Nizamettin Dağ ve Hülya Sara başta olmak üzere, fidan dikimine katılarak destek veren tüm muhtarlara, mahalle sakinlerine ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür edildi.
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