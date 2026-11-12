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        Bandırma Ağaç İşleri Odası'ndan üyelerine yönelik 7 ayda önemli çalışmalar

        Bandırma Ağaç İşleri Odası Başkanı Mücahit Topçu ve yönetimi, göreve geldikleri 7 aylık süreçte üyelerin ekonomik yükünü hafifletmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çeşitli protokoller hayata geçirdi. Yönetim, yeni dönem için dört önemli hedef belirledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 08:44 Güncelleme:
        Bandırma Ağaç İşleri Odası'ndan üyelerine yönelik 7 ayda önemli çalışmalar

        Bandırma Ağaç İşleri Odası Başkanı Mücahit Topçu ve yönetimi, göreve geldikleri 7 aylık süreçte üyelerin ekonomik yükünü hafifletmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çeşitli protokoller hayata geçirdi. Yönetim, yeni dönem için dört önemli hedef belirledi.

        Bandırma Ağaç İşleri Odası Başkanı Mücahit Topçu ve yönetimi, 2 Şubat 2026’da gerçekleştirilen seçimlerin ardından üyelerin sorunlarına yönelik çalışmalarına başladı. Bu kapsamda muhasebe, iş sağlığı ve güvenliği, yangın söndürme ekipmanları ve sigorta hizmetlerinde üyeler lehine anlaşmalar yapıldı.

        2025 yılı sonunda basit usul mükellefiyetinin kaldırılmasının ardından muhasebe hizmeti almak durumunda kalan üyelerin mali yükünü azaltmak amacıyla bir muhasebeciyle anlaşma sağlandı. Anlaşmayla üyelerin muhasebe hizmetlerinden daha uygun fiyatlarla yararlanması hedeflendi.

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        6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerlerinde alınması gereken hizmetler için Bandırma’da faaliyet gösteren bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) firmasıyla protokol imzalandı. Üyelerin yangın söndürme ekipmanlarına piyasa fiyatlarının altında ulaşabilmesi için de yerel bir firmayla anlaşma yapıldı.

        Oda üyelerinin sağlık, işyeri ve araç sigortaları ile kasko ihtiyaçlarına yönelik çeşitli firmalarla görüşmeler gerçekleştirildi. En uygun fiyat teklifini sunan firmayla anlaşma sağlanırken hazırlanan protokol üyelerin bilgisine sunuldu.

        Yeni oda bürosu hizmete açıldı

        Odanın hizmet kalitesini artırmak ve üyelerin kuruma aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla oda bürosu daha kullanışlı bir alana taşındı. Yönetim kurulu, oda üyeleri ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla yenilenen büro, 8 Eylül 2026’da düzenlenen resmi açılışın ardından hizmet vermeye başladı.

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        Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile banka arasında imzalanan protokol kapsamında, 20262027 dönemini kapsayan Bonus Kart uygulamasının üyelere duyurulması için de çalışma yürütüldü. Uygulama hakkında üyeler bilgilendirilirken bankanın mobil aracıyla yerinde hizmet sunuldu.

        Yönetimin yeni dönem hedefleri

        Geride kalan 7 aylık süreçte yürütülen çalışmaların ardından oda yönetimi, yeni dönem hedeflerini de belirledi.

        Oda üye sayısının artırılması ve kayıt dışı çalışmaların önlenmesi amacıyla ESBİS ile Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinin otomasyon üzerinden entegre çalışması için girişimlerde bulunulması planlanıyor. Şartları taşıyan işletmelerin resen oda kaydının yapılması da hedefler arasında yer alıyor.

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        Mobilya sektörünün canlanması amacıyla KDV oranlarının düşürülmesi talebinin Federasyon aracılığıyla ilgili Bakanlığa iletilmesi hedefleniyor. Ayrıca kalkınma ajansları aracılığıyla mesleki eğitim kursları düzenlenerek sertifikalı ustaların yetiştirilmesi ve oda üyelerine eticaret alanında dijital destek sağlanması planlanıyor.

        Bandırma Ağaç İşleri Odası Başkanı Mücahit Topçu ve yönetiminin, üyelerin ekonomik şartı iyileştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra sektörün gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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