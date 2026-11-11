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        Balıkesir'de yol verme tartışmasında kimlik soran polis hakkında soruşturma başlatıldı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde, yol verme tartışmasında diğer aracın yolunu keserek kimlik soran polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:47 Güncelleme:
        Balıkesir'de yol verme tartışmasında kimlik soran polis hakkında soruşturma başlatıldı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde, yol verme tartışmasında diğer aracın yolunu keserek kimlik soran polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, Karesi ilçesi sınırlarında İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli bir polis memurunun seyir halindeyken bir aracın yolunu keserek kimlik sorma görüntülerine ilişkin ilgili personel hakkında İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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