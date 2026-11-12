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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri 95 yıllık okulda son gün Balıkesir'de 1931 yılında eğitime başlayan okulun öğrencileri okul içinde son günlerini yaşadı

        95 yıllık okulda son gün Balıkesir'de 1931 yılında eğitime başlayan okulun öğrencileri okul içinde son günlerini yaşadı

        Balıkesir'de 1931 yılında Altıeylül İlkokulu adı ile eğitime başlayan okul, daha sonra Altıeylül Ortaokulu adı ile eğitime devam etti. Hakkında yıkım kararı çıkan okulda öğrenciler son günlerini yaşarken, adeta sevinçli ve hüzünlü bir çok olayın yaşandığı okul koridorlarına da veda etti. Öğrenciler, eğitimlerine yeni binalarında devam edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:28 Güncelleme:
        95 yıllık okulda son gün Balıkesir'de 1931 yılında eğitime başlayan okulun öğrencileri okul içinde son günlerini yaşadı

        Balıkesir'de 1931 yılında Altıeylül İlkokulu adı ile eğitime başlayan okul, daha sonra Altıeylül Ortaokulu adı ile eğitime devam etti. Hakkında yıkım kararı çıkan okulda öğrenciler son günlerini yaşarken, adeta sevinçli ve hüzünlü bir çok olayın yaşandığı okul koridorlarına da veda etti. Öğrenciler, eğitimlerine yeni binalarında devam edecek.

        Balıkesir'de 95 yıllık okul binasında hakkında yıkım kararı olması sebebi ile eğitimde son gününü yaşadı. 1931 yılında Altıeylül İlkokulu olarak açılan bir kaç yıl önce Altıeylül Ortaokulu'na dönüşen okul pazartesi günü yeni binasına taşınacak. Öğrenciler, hüzünlü ve sevinçli bir çok hatırasının bulunduğu okullarına veda ederken, pazartesi günü Dinkçiler Mahallesi'nde bulunan TOKİ bölgesindeki yeni binalarında eğitime başlayacaklar.

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        Dülker Ailesi hatıra fotoğrafı çektirdi

        Altıeylül Ortaokulu bugün ilginç bir fotoğraf çekimine de ev sahipliği yaptı. 81 yaşındaki Fatma Sevim Dülker, okulda sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. Baba Yılmaz Dülker ise aynı okuldan mezun. Çocukları Ragıp Dülker ise halen okulda öğretmen olarak görev yapıyor. Dülker Ailesi, okul tarihe karışmadan önce fotoğraf çektirerek hatıra koleksiyonuna önemli bir parça ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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