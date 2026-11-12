Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Güney Marmara'da lodos fırtınası alarmı, cuma gününe dikkat Marmara'da lodos fırtınası bekleniyor, rüzgârın hızı 90 kilometreye ulaşacak

        Güney Marmara'da lodos fırtınası alarmı, cuma gününe dikkat Marmara'da lodos fırtınası bekleniyor, rüzgârın hızı 90 kilometreye ulaşacak

        Balıkesir'in Bandırma ilçesi başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Balıkesir Valiliği, 1214 Kasım tarihleri arasında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Güney Marmara'da lodos fırtınası alarmı, cuma gününe dikkat Marmara'da lodos fırtınası bekleniyor, rüzgârın hızı 90 kilometreye ulaşacak

        Balıkesir'in Bandırma ilçesi başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Balıkesir Valiliği, 1214 Kasım tarihleri arasında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Balıkesir genelinde 12 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Rüzgârın saatte 4060 kilometre hızla esmesi, 13 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde 6090 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

        REKLAM

        Cuma günü fırtına etkisini artıracak

        Balıkesir Valiliği tarafından yayımlanan meteorolojik uyarıda, fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği bildirildi. Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara Adası başta olmak üzere Balıkesir genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

        Yağışlı hava da etkili olacak

        Kuvvetli lodosla birlikte Marmara Bölgesi'nde yağışlı havanın da etkili olması bekleniyor. Özellikle cumartesi günü akşam saatlerinde yağışların etkisini artırabileceği değerlendirilirken, rüzgârın yön değiştirmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

        REKLAM

        Yetkililer, kuvvetli rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve deniz ulaşımında olumsuzluklar yaşanabileceğine dikkat çekti. Vatandaşların balkon ve çatılarda bulunan gevşek eşyaları sabitlemeleri, ağaç ve direklerin yakınında bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça fırtına sırasında açık alanlarda vakit geçirmemeleri istendi.

        Yetkililer, Bandırma ve çevresinde yaşayan vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Komisyonun adı belli oldu
        Komisyonun adı belli oldu
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        Küslük iddialarına yanıt
        Küslük iddialarına yanıt
        İspanya'da genel grev
        İspanya'da genel grev
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Ayvalık ve Bergama arasında tarım başta olmak üzere her alanda iş birliği m...
        Ayvalık ve Bergama arasında tarım başta olmak üzere her alanda iş birliği m...
        Gömeçli itfaiyeciler geleceğe nefes oluyor
        Gömeçli itfaiyeciler geleceğe nefes oluyor
        12 ekmekle başladı, günde 700 ekmek üreten işletmenin sahibi oldu Kadın gir...
        12 ekmekle başladı, günde 700 ekmek üreten işletmenin sahibi oldu Kadın gir...
        Otomobil denize uçtu: 1 yaralı
        Otomobil denize uçtu: 1 yaralı
        Bandırma Ağaç İşleri Odası'ndan üyelerine yönelik 7 ayda önemli çalışmalar
        Bandırma Ağaç İşleri Odası'ndan üyelerine yönelik 7 ayda önemli çalışmalar
        Balıkesir'de yol verme tartışmasında kimlik soran polis hakkında soruşturma...
        Balıkesir'de yol verme tartışmasında kimlik soran polis hakkında soruşturma...