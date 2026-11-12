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        Körfez'in 5 ilçesinden "Edremit il olsun" çıkarması 23 esnaf odasından ortak deklarasyon

        Balıkesir'in Edremit ilçesinin il olması hedefi doğrultusunda Edremit Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan çalışmalar, Körfez bölgesinde geniş çaplı bir sivil toplum hareketine dönüştü. Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'tan 23 esnaf odası başkanı bir araya gelerek ortak deklarasyon yayımladı ve süreci yürütecek 7 kişilik çalışma komisyonu oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 20:27 Güncelleme:
        Körfez'in 5 ilçesinden "Edremit il olsun" çıkarması 23 esnaf odasından ortak deklarasyon

        Balıkesir'in Edremit ilçesinin il olması hedefi doğrultusunda Edremit Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan çalışmalar, Körfez bölgesinde geniş çaplı bir sivil toplum hareketine dönüştü. Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'tan 23 esnaf odası başkanı bir araya gelerek ortak deklarasyon yayımladı ve süreci yürütecek 7 kişilik çalışma komisyonu oluşturdu.

        Balıkesir Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (BESOB) çatısı altında, Burhaniye'nin Taylıeli Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda Edremit Körfezi'nin 5 ilçesindeki 23 esnaf odası başkanı buluştu. Edremit'in il olması yönünde atılacak somut adımların, bölgenin ekonomik, tarımsal ve turizm potansiyelinin değerlendirildiği toplantıda, ilçeler arası tam mutabakat sağlandı.

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        Süreci yönetecek 7 kişilik komisyon kuruldu

        Toplantıda alınan en kritik karar doğrultusunda, Edremit'in il olması hedefiyle yürütülecek lobi ve saha çalışmalarını koordine etmek üzere 7 kişilik bir çalışma komisyonu kuruldu. Farklı ilçelerin oda başkanlarının da yer aldığı komisyonla, talebin sadece Edremit'in değil tüm Körfez havzasının ortak beklentisi olduğunun kamuoyuna ve karar vericilere en güçlü şekilde aktarılması kararlaştırıldı.

        "Bizim meselemiz makam değil, memleket meselesidir"

        Zirvenin ardından 23 oda başkanının imzasıyla yayımlanan ortak deklarasyonda, meselenin siyasi veya bireysel bir beklenti olmadığının altı çizilerek, "Edremit'in il olması hedefi doğrultusunda, Körfezimizin 23 oda başkanıyla birlikte BESOB çatısı altında Taylıeli'nde bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı buluşmada yapılacak çalışmaları değerlendirdik ve 7 kişilik bir komisyon oluşturduk. Komisyonda farklı ilçelerimizden oda başkanlarımızın da yer alması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme kararlılığımızın güzel bir göstergesi oldu. Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç oda başkanlarımıza göstermiş oldukları tam destek, samimiyet ve bu konudaki güçlü isteklerinden dolayı gönülden teşekkür ediyoruz. Bizim meselemiz makam değil, memleket meselesidir. Amacımız Edremit Körfezi''imizin geleceği, gelişimi ve hak ettiği değere ulaşmasıdır. Birlikte olursak güçlüyüz, birlikte hareket edersek başarabiliriz" ifadelerine yer verildi.

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        Körfez'in 5 ilçesinden tam katılım sağlandı

        Körfez'in ekonomik ve sosyal gücünü tek çatı altında birleştiren zirveye Edremit'ten Berberler Odası Başkanı Metin Koyuncu, Lokantacılar Odası Başkanı Aykut Dürüst, Terziler Odası Başkanı Yüksel Kaplan, İnşaatçılar Odası Başkanı Rasim İz, Şoförler Odası Başkanı Hanifi Şentürk, Oto Tamirciler Odası Başkanı Burhan Turhan, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Alaattin Akçeşme, Bahçıvanlar Odası Başkanı Serkan Serdar, Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Aydoğan, Sebzeciler Odası Başkanı Metin Kalaycıoğlu, Bakkallar Odası Başkanı Hakan Uçak ve Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Cemal Taştan katıldı.

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        Toplantıda ayrıca Burhaniye'den Berberler Odası Başkanı Şükrü Softa, Şoförler Odası Başkanı Cüneyt Bacak ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hasan Bayram; Havran'dan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hasan Savran, Sebzeciler Odası Başkanı Murat Hançer ve Şoförler Odası Başkanı Fikret Keser; Gömeç'ten Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Fatma Duran; Ayvalık'tan ise Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Sebzeciler Odası Başkanı Elmas Özmen, Şoförler Odası Başkanı Aziz Ciddi ve Altınova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Bağkazan yer aldı.

        Edremit Belediyesi'nin öncülüğünde yakılan meşalenin, 23 esnaf odasının katılımıyla Körfez genelinde güçlü bir toplumsal tabana yayıldığı belirtildi.

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