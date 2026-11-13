Bandırma'da öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nda sağlıklı gelecek projesi 112 ve itfaiye ekipleri öğrencilerle buluştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında ilkokul öğrencilerine sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı ile fiziksel aktivite konularında eğitim verildi. Etkinlikte 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve itfaiye ekipleri de görev alarak öğrencilere acil durumlar ve müdahale hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Bandırma Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nda, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü kapsamında Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından eğitim ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

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Program, Okul Müdürü Özlem Kolay'ın açılış konuşmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler, müzik eşliğinde gerçekleştirilen ısınma hareketleri ve sabah sporu etkinliklerine katıldı. Programın açılışında konuşan Yavuz Sultan Selim İlkokulu Müdürü Özlem Kolay, projeye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti: Bilgiyle müzeyyen pırıl pırıl zihinlerin, ancak güçlü ve sağlıklı bedenlerde var olabileceğine inanıyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün öncülüğünde okulumuzda hayat bulan bu proje; çocuklarımıza sadece beslenme alışkanlığı kazandırmakla kalmayacak, onları geleceğe daha dirençli ve bilinçli hazırlayacak bir yaşam bilincidir. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm kurumlarımıza ve özveriyle çalışan öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim."

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Programa Bandırma İlçe Sağlık Müdürü Osman İmren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir ve şube müdürü Sercan Nayır katıldı.

Öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi verildi

Program kapsamında uzmanlar tarafından öğrencilere kişisel hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı ile bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında eğitim verildi. Konferans salonunda gerçekleştirilen sunumlarda sağlıklı yaşamın önemi, psikolojik iyi oluş ve çocukluk döneminde kazanılan alışkanlıkların ilerleyen yaşlardaki sağlık üzerindeki etkileri ele alındı. Öğrencilerin günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri sağlıklı davranışlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

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Eğitimlerde Halk Sağlığı Uzmanı Hatice Sulener Güzel Poligu, Psikolog Gizem Şan, Diş Hekimi Gürkan Kayan, Uzman Diyetisyen Aslı Kanbur Uşuğ ve Doktor Yaren Yılmaz görev aldı.

112 ve itfaiye araçları tanıtıldı

Etkinlik kapsamında öğrencilerin acil durumlarda yapılması gerekenleri öğrenmesi amacıyla 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları da tanıtıldı. Okul bahçesine getirilen ambulans ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye aracı öğrenciler tarafından ilgiyle incelendi. Görevli personel, araçların donanımları ve acil durumlarda yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

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Eğitimler eğlenceli etkinliklerle desteklendi

Programda çocukların fiziksel aktivitenin önemini yaşayarak öğrenmesi amacıyla okul bahçesinde çeşitli hareket etkinlikleri ve yumurta taşıma yarışı düzenlendi. Sınıflarda ise öğrencilerin yaş gruplarına uygun çalışmalar gerçekleştirildi. Birinci sınıf öğrencileri boyama ve bilgilendirme etkinliklerine katılırken, diğer sınıflarda sağlık eğitimleri ve uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Etkinliğin sonunda programa katılan öğrencilere Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından "Sağlık Elçisi Belgesi" verildi.

Gerçekleştirilen programla çocukların sağlık konusunda bilinçlenmesi, erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında farkındalıklarının artırılması hedeflendi.