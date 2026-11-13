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        BAÜN'de Gençler, Balıkesir Genç İklim Zirvesi Çalıştayı'nda buluştu

        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, COP31 kapsamında "Geleceği Bekleme, İklim İçin Harekete Geç!" sloganıyla "Balıkesir Genç İklim Zirvesi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:27 Güncelleme:
        BAÜN'de Gençler, Balıkesir Genç İklim Zirvesi Çalıştayı'nda buluştu

        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, COP31 kapsamında "Geleceği Bekleme, İklim İçin Harekete Geç!" sloganıyla "Balıkesir Genç İklim Zirvesi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu yaptı. İklim değişikliği konusunda gençlerde farkındalık oluşturmak, çözüm önerileri geliştirmek ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımını desteklemek amacıyla düzenlenen çalıştayda; BAÜN akademisyenlerinden İbni Haldun Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pelin Vardarlıer çalıştayın içeriği ve programına ilişkin bilgilendirmede bulunurken, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Farizoğlu "İklim Krizi ve Balıkesir'in Geleceği" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

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        Çalıştay kapsamında oluşturulan altı çalışma masasında gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda gençler, akademisyenlerin rehberliğinde belirlenen temalar doğrultusunda çözüm önerileri ve proje fikirleri geliştirdi. Gün sonunda çalışma masalarının temsilcileri, hazırladıkları sonuçları katılımcılarla paylaşarak sunumlarını gerçekleştirdi. Çalıştayın ortak çıktısı olarak hazırlanan Balıkesir Genç İklim Deklarasyonu'nun okunmasının ardından program, katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

        Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılış programına; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Altıeylül Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Filiz Çelik, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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