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        Öğrenciler çömlekçilik sanatını yaparak yaşayarak öğrendi

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fatih İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, geleneksel el sanatlarından çömlekçiliği uygulamalı atölye çalışmasıyla öğrendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:27 Güncelleme:
        Öğrenciler çömlekçilik sanatını yaparak yaşayarak öğrendi

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fatih İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, geleneksel el sanatlarından çömlekçiliği uygulamalı atölye çalışmasıyla öğrendi.

        Bandırma Fatih İlkokulu 4/B sınıfında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ErdemDeğerEylem yaklaşımı kapsamında vatanseverlik ve estetik değerlerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        "Köklerden Geleceğe" temasıyla düzenlenen çalışmada öğrenciler, geleneksel el sanatlarımız arasında yer alan çömlekçiliği yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı buldu. Sınıf Öğretmeni Deniz Altıntaş ve Seramik Öğretmeni Kerem Tan rehberliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında öğrenciler, çömlek yapımını uygulamalı olarak deneyimledi.

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        Etkinlik sayesinde öğrenciler hem el becerilerini geliştirdi hem de kültürel mirasın önemli parçalarından biri olan geleneksel çömlekçilik sanatını yakından tanıdı.

        Çalışmayla geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılması ve öğrencilerde kültürel değerler konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

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