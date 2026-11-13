Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dereli Mahallesi 8. Sokak'ta bulunan iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.