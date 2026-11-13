Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dereli Mahallesi 8. Sokak'ta bulunan iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı

        Benzer Haberler

        Öğrenciler çömlekçilik sanatını yaparak yaşayarak öğrendi
        Öğrenciler çömlekçilik sanatını yaparak yaşayarak öğrendi
        BAÜN'de Gençler, Balıkesir Genç İklim Zirvesi Çalıştayı'nda buluştu
        BAÜN'de Gençler, Balıkesir Genç İklim Zirvesi Çalıştayı'nda buluştu
        14 yaşında başladı, 43 yıldır insanlara hizmet ediyor 14 yaşında iş hayatın...
        14 yaşında başladı, 43 yıldır insanlara hizmet ediyor 14 yaşında iş hayatın...
        Çamurlu çizmelerini çıkarıp kuruma girdi, müdür elleriyle giydirdi İlçe nüf...
        Çamurlu çizmelerini çıkarıp kuruma girdi, müdür elleriyle giydirdi İlçe nüf...
        Bandırma'da öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi Yavuz Sultan Selim İlkokulu'...
        Bandırma'da öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi Yavuz Sultan Selim İlkokulu'...
        Bakkala gitti, döndüğünde evini alevler içinde gördü
        Bakkala gitti, döndüğünde evini alevler içinde gördü