Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dereli Mahallesi 8. Sokak'ta bulunan iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.