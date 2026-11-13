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        Nahçıvanlı sanatçılar Altıeylül'de sanatseverlerle buluşacak

        Altıeylül Belediyesi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını kültür ve sanat aracılığıyla güçlendirecek uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Nahçıvanlı sanatçılar Altıeylül'de sanatseverlerle buluşacak

        Altıeylül Belediyesi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını kültür ve sanat aracılığıyla güçlendirecek uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

        Azerbaycan'ın köklü sanat kurumlarından Nahçıvan Devlet Kukla Tiyatrosu, 2122 Kasım tarihlerinde Balıkesirli sanatseverlerle buluşacak. Tiyatro ekibinin Altıeylül'e tamamen ücretsiz gelerek gerçekleştireceği programda çocuklara ve yetişkinlere yönelik gösterilerin yanı sıra özel atölye çalışmaları da düzenlenecek. Altıeylül Belediyesi, uluslararası kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden gelecek Nahçıvan Devlet Kukla Tiyatrosu'nu ağırlamaya hazırlanıyor. Altıeylül Belediyesi Kültür Müdürlüğünün girişimleriyle gerçekleştirilecek organizasyon, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerini sanatın evrensel diliyle buluşturacak. 2122 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Nahçıvan Devlet Kukla Tiyatrosu sanatçıları, Balıkesirli çocuklar ve yetişkinler için sahne alacak. Organizasyonun dikkat çeken yönlerinden biri ise tiyatro ekibinin Altıeylül'e tamamen ücretsiz gelerek gösteri ve atölye çalışmalarını gerçekleştirecek olması. Böylece uluslararası nitelikteki bu kültür buluşması, belediyeye ek bir sanatçı ağırlama ücreti yüklenmeden hayata geçirilecek.

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        37 yıllık sanat birikimi Altıeylül'e taşınacak

        1989 yılında kurulan Nahçıvan Devlet Kukla Tiyatrosu, 37 yıllık sanat geçmişiyle Azerbaycan'ın önemli kültür kurumları arasında yer alıyor. 2004 yılından itibaren Azerbaycan'ın önemli eğitimci ve aydınlarından Mehemmed Tağı Sidgi'nin adını taşıyan tiyatro, kuruluşundan bu yana özellikle çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunan çalışmalarıyla öne çıkıyor. Geleneksel kukla sanatını çağdaş tiyatro anlayışıyla buluşturan topluluk, bugüne kadar Türkiye, İran ve Tacikistan başta olmak üzere farklı ülkelerde gerçekleştirdiği turne ve festivallerle Azerbaycan kültürünü uluslararası platformlarda temsil etti. Köklü sanat birikimini Altıeylül'e taşıyacak olan ekip, iki ülke arasındaki kültürel etkileşime de katkı sağlayacak.

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        Çocuklara ve yetişkinlere özel gösteriler

        İki gün sürecek program, farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerle zengin bir içeriğe sahip olacak. Çocuklara yönelik kukla tiyatrosu gösterisinde minik izleyiciler, kuklaların renkli dünyasıyla tanışırken yetişkin sanatseverler ise dünya edebiyatının önemli isimlerinden Anton Çehov'un "6 Numaralı Koğuş" adlı eserinin tiyatro uyarlamasını izleme fırsatı bulacak. Program kapsamında ayrıca gençlere ve yetişkinlere yönelik kukla oynatım ve yönetim atölyesi düzenlenecek. Katılımcılar, kukla tiyatrosunun sahne arkasını, tekniklerini ve süreçlerini tiyatro sanatçılarından öğrenme imkânı bulacak.

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