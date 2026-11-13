Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'de, 35 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'de, 35 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı. Polis, 12'şer can yeleği ve can simidi ile 3 pompa ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        REKLAM

        Düzensiz göçmenler ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Çamurlu çizmelerini çıkarıp çoraplarıyla devlet dairesine giren çiftçi konu...
        Çamurlu çizmelerini çıkarıp çoraplarıyla devlet dairesine giren çiftçi konu...
        İki katlı müstakil evde yangın; üst kat ve çatı kullanılamaz hale geldi
        İki katlı müstakil evde yangın; üst kat ve çatı kullanılamaz hale geldi
        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Öğrenciler çömlekçilik sanatını yaparak yaşayarak öğrendi
        Öğrenciler çömlekçilik sanatını yaparak yaşayarak öğrendi
        BAÜN'de Gençler, Balıkesir Genç İklim Zirvesi Çalıştayı'nda buluştu
        BAÜN'de Gençler, Balıkesir Genç İklim Zirvesi Çalıştayı'nda buluştu
        14 yaşında başladı, 43 yıldır insanlara hizmet ediyor 14 yaşında iş hayatın...
        14 yaşında başladı, 43 yıldır insanlara hizmet ediyor 14 yaşında iş hayatın...