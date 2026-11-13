Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenler ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Operasyonda Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı. Polis, 12'şer can yeleği ve can simidi ile 3 pompa ele geçirdi.

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