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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Ara tatilde Edremit Körfezi ve Kazdağları misafirlerini bekliyor Edremit Ticaret Odası Başkanı Metin Aslan'dan ara tatil daveti

        Ara tatilde Edremit Körfezi ve Kazdağları misafirlerini bekliyor Edremit Ticaret Odası Başkanı Metin Aslan'dan ara tatil daveti

        Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Aslan, Kasım ara tatilinin başlamasıyla birlikte aileleri ve çocukları Edremit Körfezi ile Kazdağları'na davet etti. Bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk oranlarının hızla yükseldiğine dikkat çeken Aslan, tatilcilere mağduriyet yaşamamaları için erken rezervasyon çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Ara tatilde Edremit Körfezi ve Kazdağları misafirlerini bekliyor Edremit Ticaret Odası Başkanı Metin Aslan'dan ara tatil daveti

        Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Aslan, Kasım ara tatilinin başlamasıyla birlikte aileleri ve çocukları Edremit Körfezi ile Kazdağları’na davet etti. Bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk oranlarının hızla yükseldiğine dikkat çeken Aslan, tatilcilere mağduriyet yaşamamaları için erken rezervasyon çağrısında bulundu.

        Yılın 12 ayı farklı turizm alternatifleri sunuluyor

        Edremit Ticaret Odası Başkanı Metin Aslan, Kuzey Ege’nin incisi Edremit Körfezi ve Kazdağları’nın sahip olduğu turizm potansiyeline dikkat çekti. Bölgenin denizi, doğası, termal kaynakları, zengin bitki örtüsü ve eşsiz coğrafyasıyla yılın dört mevsimi ziyaretçilerine farklı alternatifler sunan özel bir destinasyon olduğunu belirten Aslan, "Kasım ara tatilinin başlamasıyla birlikte özellikle ailelerimizi ve çocuklarımızı bölgemize davet ediyoruz. Bu dönem; Kazdağları’nda doğa yürüyüşleri, fotosafari ve jeep safari gibi etkinliklerin yanı sıra termal turizm ve zeytin hasadı deneyimi için de son derece uygun bir dönemdir" dedi.

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        Kazdağları rotaları doğayla iç içe keşif imkânı sağlıyor

        Zeytinli, Kızılkeçili, Avcılar, Güre ve Altınoluk’tan Kazdağları’na uzanan rotaların misafirlere doğayla iç içe eşsiz keşif imkânları sunduğunu ifade eden Başkan Aslan, bu etkinliklerin bölge turizmindeki hareketliliğe önemli katkı sağladığını vurguladı. Edremit Ticaret Odası olarak bölgenin turizm potansiyelini daha da geliştirmek ve 12 aya yaymak adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

        Doluluk oranları hızla yükseliyor

        Açıklamasının sonunda tatil planı yapan ailelere seslenen Metin Aslan, bölgedeki tesislerde yoğunluk yaşandığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

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        "Kasım ara tatilinde ailelerimizi; Kazdağları’nın doğasını keşfetmeye, termal imkânlarımızdan faydalanmaya, zeytin hasadını deneyimlemeye ve Edremit Körfezi’nin eşsiz sonbahar atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. Bölgedeki doluluk oranlarının hızla yükselmesi nedeniyle, misafirlerimizin yer sıkıntısı yaşamamaları adına önceden rezervasyon yapmalarını özellikle tavsiye ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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