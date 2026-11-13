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        Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

        Balıkesir'de durdurulan 2 araçta 19'u çocuk 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 organizatör yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

        Balıkesir'de durdurulan 2 araçta 19'u çocuk 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 organizatör yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında sahil şeridini kullanarak yasa dışı geçiş hazırlığı yapan şahısları tespit etti. Düzenlenen operasyonda, koordineli şekilde hareket ettikleri belirlenen iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde 16'sı yetişkin, 19'u çocuk olmak üzere toplam 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olayla bağlantılı 4 organizatör şüphelisi yakalandı.

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        Can yelekleri ve şişme malzemeler ele geçirildi

        Şüphelilere ait araçlarda yapılan detaylı aramalarda ise yasa dışı deniz geçişlerinde kullanılmak üzere temin edilen 6 adet yetişkin can yeleği, 6 adet çocuk can yeleği, 12 adet şambrel (can simidi) ve 3 adet hava pompası ele geçirildi.

        3 organizatör cezaevine gönderildi

        Emniyetteki işlemlerinin ardından düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) sevk edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli organizatör ise adli makamlara çıkarıldı. Mahkemece şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 organizatör tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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        Emniyet'ten yapılan açıklamada, umut tacirlerine yönelik amansız mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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