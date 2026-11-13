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        Balıkesir'de lodos fırtınası; 3 tekne battı

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, lodos fırtınası nedeniyle 3 tekne batarken, halatı kopan direkli bir tekne de denizde sürüklendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 23:44 Güncelleme:
        Balıkesir'de lodos fırtınası; 3 tekne battı

        BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, lodos fırtınası nedeniyle 3 tekne batarken, halatı kopan direkli bir tekne de denizde sürüklendi.

        İlçede gün boyu etkili olan lodos, akşam saatlerinden itibaren hızını ve dalga boyunu artırarak kıyı bandında etkili oldu. Şiddetli rüzgâr ve kabaran dalgalar nedeniyle Ali Çetinkaya Mahallesi sınırları içerisinde, Ayvalık ile Lale Adası’nı birbirine bağlayan Gönül Köprüsü yakınlarında demirli bulunan 3 tekne su alarak battı, bazı teknelerde ise maddi hasar meydana geldi.

        HALATI KOPAN TEKNE SÜRÜKLENDİ

        Fırtınanın şiddetine dayanamayarak bağlama halatı kopan direkli bir tekne ise kontrolsüz şekilde diğer teknelerin üzerine doğru sürüklendi. Bölgedeki tekne sahipleri ve ekipler olumsuz hava koşullarına rağmen tekneyi güvenli alana çekmek ve kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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