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        Burhaniye'de Pelitköy terfi merkezi yenilendi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ, Burhaniye'nin Pelitköy Mahallesi'nde altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Burhaniye Pelitköy Mahallesi İçmekent Atıksu Ana Terfi Merkezi'nde pompa yenileme çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Burhaniye'de Pelitköy terfi merkezi yenilendi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ, Burhaniye’nin Pelitköy Mahallesi’nde altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Burhaniye Pelitköy Mahallesi İçmekent Atıksu Ana Terfi Merkezi’nde pompa yenileme çalışması gerçekleştirildi.

        Ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalanarak işletme süreçlerinde aksamalara neden olan eski pompalar, yeni nesil atıksu pompalarıyla değiştirildi. Gerçekleştirilen yenilemeyle birlikte atıksu altyapısının daha verimli ve güvenilir çalışması hedeflenirken, muhtemel çevre sorunlarının önüne geçilmesi, bakım ve onarım maliyetlerinin düşürülmesi ve iş gücü kayıplarının azaltılması amaçlanıyor. Çalışmalar takip eden Büyükşehir Burhaniye Koordinatörü Oktay Erbalaban, " BASKİ ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde altyapı ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürürken, Pelitköy’deki bu yenileme de bölgenin atıksu sisteminin güçlendirilmesine yönelik yatırımlar arasında yerini aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ, ihtiyaç duyulan noktalarda altyapı yatırımlarını sürdürerek Burhaniye’nin altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor" dedi.

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