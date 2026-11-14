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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de üniversitesi sağlık personelinden örnek davranış Üniversite Hastanesi Sağlık personelinden; "Bir Bağış, Bir Umut, Bir Hayat"

        Balıkesir'de üniversitesi sağlık personelinden örnek davranış Üniversite Hastanesi Sağlık personelinden; "Bir Bağış, Bir Umut, Bir Hayat"

        Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde, Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Bir Bağış, Bir Umut, Bir Hayat" temalı bir etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Balıkesir'de üniversitesi sağlık personelinden örnek davranış Üniversite Hastanesi Sağlık personelinden; "Bir Bağış, Bir Umut, Bir Hayat"

        Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde, Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Bir Bağış, Bir Umut, Bir Hayat" temalı bir etkinlik gerçekleştirildi.

        Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahadır Çağlar ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Süha Serin'in de katıldığı etkinlikte, organ bağışının hayat kurtarmadaki rolüne dikkat çekilerek organ bağışı konusunda toplumda bilinç ve duyarlılığın artırılmasının önemi vurgulandı.

        Organ bağışının bir insana yeniden yaşam, bir aileye ise umut olabileceğine dikkat çekilen etkinlikte, tüm vatandaşlar organ bağışı konusunda bilinçlenmeye ve duyarlı olmaya davet edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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