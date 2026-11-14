Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Bordo Basketbol: 83 - Karşıyaka: 75
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bordo Basketbol, sahasında ağırladığı Karşıyaka'yı 8375 mağlup ederek sezonun üçüncü galibiyetini aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bordo Basketbol, sahasında ağırladığı Karşıyaka'yı 8375 mağlup ederek sezonun üçüncü galibiyetini aldı.
Salon: Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
Hakemler: Kerem Baki, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör
Bordo Basketbol: Ty Gordon 8, Okben Ulubay 1, Boubacar Toure 6, Peyton Aldridge 17, QJ Peterson 18, Perez 5, Kadir Bayram 10, Damien Jefferson 10, Hankins 8
Karşıyaka: Weber 4, ElAmin 23, Kelly 15, Yavuz Gültekin 6, Enoch 8, Muhaymin Mustafa 2, Starks 13, Hakan Sayılı 2, Ouattara, Langevine 2
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