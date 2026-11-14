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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 22:43 Güncelleme:
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Salon: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

        Hakemler: Kerem Baki, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

        Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 8, Okben Ulubay 1, Toure 6, Aldridge 17, Peterson 18, Perez 5, Kadir Bayram 10, Jefferson 10, Hankins 8

        Karşıyaka: Weber 4, El-Amin 23, Kelly 15, Yavuz Gültekin 6, Enoch 8, Muhaymin Mustafa 2, Starks 13, Hakan Sayılı 2, Ouattara, Langevine 2

        1. Periyot: 26-27

        Devre: 44-41

        3. Periyot: 66-58

        BALIKESİR

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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