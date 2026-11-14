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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Ahmet Akın'ın talimatıyla Ayvalık'ın kırsal mahallelerinde yol seferberliği Odaburnu ve Mutluköy'de bozulan asfalt yollar büyükşehir ekiplerince onarılıyor

        Ahmet Akın'ın talimatıyla Ayvalık'ın kırsal mahallelerinde yol seferberliği Odaburnu ve Mutluköy'de bozulan asfalt yollar büyükşehir ekiplerince onarılıyor

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık'ın kırsal mahallelerinde yağışlar ve ağır tonajlı araçların geçişi nedeniyle bozulan asfalt yolların bakım ve onarımına hız verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla Odaburnu ve Mutluköy kırsal mahallelerinde başlatılan çalışmalar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan'ın nezaretinde sürdürülüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Ahmet Akın'ın talimatıyla Ayvalık'ın kırsal mahallelerinde yol seferberliği Odaburnu ve Mutluköy'de bozulan asfalt yollar büyükşehir ekiplerince onarılıyor

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık’ın kırsal mahallelerinde yağışlar ve ağır tonajlı araçların geçişi nedeniyle bozulan asfalt yolların bakım ve onarımına hız verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla Odaburnu ve Mutluköy kırsal mahallelerinde başlatılan çalışmalar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan’ın nezaretinde sürdürülüyor.

        Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan yetki devri anlaşması kapsamında, ilçedeki ana arterlerle, tüm meydanların yanı sıra BASKİ ekiplerinin yapmış olduğu alt yapı çalışmaları sırasındaki kazılarının kapatılması ve ara yolların bakım ve onarım sorumluluğunun Ayvalık Belediyesi’ne, kırsal mahallelere ulaşımı sağlayan ana yolların sorumluluğunun ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bırakıldığı öğrenildi.

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        Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Odaburnu ve Mutluköy kırsal mahallelerinde yağışlar ve ağır tonajlı araç trafiği nedeniyle yıpranan asfalt yolların bozulan kesimlerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

        Diğer kırsal mahallelerde de çalışmalar sürecek

        Odaburnu ve Mutluköy’de yürütülen çalışmaların önümüzdeki günlerde Ayvalık’ın diğer kırsal mahallelerinde de devam edeceği öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, sorumluluk alanlarında bulunan ve yol yüzeylerinde bozulmalar meydana gelen diğer kırsal mahalle yollarında da ihtiyaçlar doğrultusunda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

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        Gerçekleştirilen çalışmalarla kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım şartlarının iyileştirilmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve bozulan yolların yeniden güvenli ve konforlu ulaşıma kazandırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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