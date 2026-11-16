Dangal, bingo yaptı Polis operasyonunda 500 gram uyuşturucuya el konuldu

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonda polis köpeği Dangal'ın da katıldığı çalışma ile 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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