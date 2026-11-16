Denize uçan yolcu minibüsünde can pazarı Kurtarılma anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu. İçerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu araçtaki vatandaşlar çevredeki vatandaşların uzattığı merdivenlerle kurtarılmaya çalışılırken, can pazarı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, şehir hatlarında yolcu taşımacılığı yapan minibüs, seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan yolcu minibüsü, sahil kenarından denize uçtu.

Vatandaşlar merdivenlerle kurtarmaya çalıştı

Minibüsün denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar büyük panikle yardıma koştu. İçerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu aracın suya gömülmeye başlamasıyla bölgede adeta can pazarı yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, minibüste mahsur kalan yolcuları tahliye edebilmek için kıyıdan araca merdiven uzatarak kurtarma çalışması başlattı.

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O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların merdiven uzatarak yolcuları kurtarmaya çalıştığı o kritik ve panik dolu anlar ise çevrede bulunanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.