Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu; 1 ölü, 10 yaralı (2)

Öte yandan, olay yerinde polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen kurtarma çalışmaları tamamlandı. Halatlarla bağlanan minibüs, kamyon vinçle sudan çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirip, kullandığı 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsü denize uçan Batuhan Yılmaz (31) tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaralanan 1'i bebek 10 yolcu ise Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Yılmaz’ın 6 aydır Sarımsaklı Birlik'te minibüs şoförü olarak çalıştığı bildirildi.

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