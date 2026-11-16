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        Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu; 1 ölü, 10 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu; 1 ölü, 10 yaralı (2)

        ŞOFÖR KURTARILAMADI

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirip, kullandığı 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsü denize uçan Batuhan Yılmaz (31) tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaralanan 1'i bebek 10 yolcu ise Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Yılmaz’ın 6 aydır Sarımsaklı Birlik'te minibüs şoförü olarak çalıştığı bildirildi.

        MİNİBÜS VİNÇLE SUDAN ÇIKARILDI

        Öte yandan, olay yerinde polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen kurtarma çalışmaları tamamlandı. Halatlarla bağlanan minibüs, kamyon vinçle sudan çıkarıldı.

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        Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir),

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