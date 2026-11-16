Dursunbey'de kıraathaneye kumar baskını: 4 kişi suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen kumar operasyonunda, para karşılığı konken oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı. İşletmede kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı tespit edilen H.A., H.İ.Ö. ve C.B. isimli 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bozyokuş Mahallesi'ndeki kıraathaneye 15 Kasım günü saat 21.45'te operasyon düzenlendi. Yapılan aramada kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalanırken, 21 bin 850 TL kumar parası ile şüphelilere ait 31 bin 180 TL ve 100 euro ele geçirildi. Ayrıca iskambil kâğıtları, oyun çeteleleri ve ajandaya el konuldu. Kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeyle bağlantılı 3 kişi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkân sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. İşletmede sigara içilmesi nedeniyle ayrıca idari işlem yapıldı. Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.