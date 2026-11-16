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        Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir (73), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir (73), hayatını kaybetti.

        Sındırgı’nın Yağcıbedir Mahallesi sakinlerinden, Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir için bugün öğle namazını müteakip Kurtuluş Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

        Kılınan cenaze namazının ardından Özdemir’in naaşı, dualar eşliğinde Sındırgı İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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