MR korkusu yaşayanlar için anestezi eşliğinde MR çekimi başladı

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, sağlık alanındaki teknolojik ve tıbbi hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek bölge halkı için önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Kapalı alan korkusu nedeniyle MR çektirmekte güçlük yaşayan hastalar ile özellikle görüntüleme sırasında hareketsiz kalmakta zorlanan çocuk hastalar için anestezi eşliğinde MR uygulaması başlatıldı. Yeni uygulamayla birlikte, bu hizmet için şehir dışına gitmek zorunda kalan hastaların Balıkesir'de tedavi ve tanı süreçlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BAÜN Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı akademisyenlerinden Doç. Dr. Bülent Atik, özellikle kapalı alan korkusu yaşayan yetişkinler ile MR çekimi sırasında uzun süre hareketsiz kalmakta zorlanan çocuk hastalar için anestezi eşliğinde MR uygulamasının önemli bir kolaylık sağlayacağını belirtti. Türkiye'de daha çok büyükşehirlerdeki belirli sağlık merkezlerinde uygulanabilen bu sistemin Balıkesir ve çevresinde yalnızca BAÜN Hastanesi'nde bulunduğunu vurgulayan Atik, şehirde önemli bir eksikliği giderdiklerini ifade etti. Daha önce bu hizmetten yararlanmak isteyen hastaların şehir dışına gitmek zorunda kaldığını hatırlatan Atik, yeni uygulamayla birlikte hastaların artık Balıkesir'de anestezi eşliğinde MR hizmetinden yararlanabileceğini kaydetti.