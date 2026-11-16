Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Edremit'in il olma hedefinde çalışmalar sürüyor

        Edremit'in il olma hedefinde çalışmalar sürüyor

        Edremit'in il olması hedefi doğrultusunda Körfez genelinde başlatılan ortak çalışma süreci devam ediyor. Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'tan esnaf odası başkanlarının katılımıyla oluşturulan çalışma komisyonunun ardından Edremitli oda başkanları, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Edremit'in il olma hedefinde çalışmalar sürüyor

        Edremit’in il olması hedefi doğrultusunda Körfez genelinde başlatılan ortak çalışma süreci devam ediyor. Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık’tan esnaf odası başkanlarının katılımıyla oluşturulan çalışma komisyonunun ardından Edremitli oda başkanları, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile bir araya geldi.

        Edremit’in il olması yönündeki çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz günlerde BESOB çatısı altında Burhaniye’de 23 esnaf odası başkanı bir araya gelmiş, Körfez ilçelerinin ortak hareket etmesi konusunda görüş birliğine varılarak 7 kişilik çalışma komisyonu oluşturulmuştu.

        Bu kapsamda Edremitli oda başkanları, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’la bir araya gelerek il olma hedefi doğrultusunda yapılacak çalışmaları, komisyonun faaliyetlerini ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasını değerlendirdi. Toplantıda, Edremit’in il olması talebinin yalnızca kent merkezinin değil, tüm Körfez’in ortak beklentisi olarak gündeme taşınmasının önemi vurgulandı. Oda başkanları arasında koordinasyon ve iş birliği içerisinde hareket edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

        REKLAM

        Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, toplantıya ilişkin açıklamasında:"Edremit’imizin il olma hedefi doğrultusunda oda başkanlarımızla bir araya gelerek yürütülecek çalışmaları ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasını değerlendirdik. Körfezimizin diğer ilçelerindeki oda başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerin ardından bugün de Edremit’in il olması hedefine destek verilmesi, bundan sonraki adımlarda bilgi alışverişi ve iş birliği içerisinde hareket edilmesi konusunda görüş birliğine vardık. Bu talebin, kentimizin ve tüm Körfez’in ortak iradesiyle daha güçlü bir zemine taşınacağına inanıyorum. Destek ve katkıları için tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyor, Edremit’in geleceği için ortak akılla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de çok sayıda bankaya erişilemiyor
        ABD'de çok sayıda bankaya erişilemiyor
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        İlkay'dan ayrılık iddialarına yanıt!
        İlkay'dan ayrılık iddialarına yanıt!
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Yeni James Bond oldu
        Yeni James Bond oldu
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de otomobil traktöre çarptı: 2'si ağır 8 yaralı
        Balıkesir'de otomobil traktöre çarptı: 2'si ağır 8 yaralı
        MR korkusu yaşayanlar için anestezi eşliğinde MR çekimi başladı
        MR korkusu yaşayanlar için anestezi eşliğinde MR çekimi başladı
        Dursunbey'de kıraathaneye kumar baskını: 4 kişi suçüstü yakalandı
        Dursunbey'de kıraathaneye kumar baskını: 4 kişi suçüstü yakalandı
        Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi İbrahim Ethem Özdemir son yolculuğuna uğurlandı
        Ecel genç minübüscüyü direksiyonda buldu, 10 yolcu denizden can pazarı ile...
        Ecel genç minübüscüyü direksiyonda buldu, 10 yolcu denizden can pazarı ile...
        Burhaniye'de yağmurlar yağdı mantar fışkırdı
        Burhaniye'de yağmurlar yağdı mantar fışkırdı