Kıraathanede kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı belirlenen H.A, H.İ.Ö. ve C.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu kişilere toplam 46 bin 416 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Dursunbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen ortak çalışmada, Bozyokuş Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı tespit edildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı, işletme sorumlusu 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.