BAÜN'de hayırseverlerin desteğiyle yapılan iki yeni sağlık binasında açılış İçin geri sayım başladı. Hayırsever iş insanları Mehmet Çetin ve Murat Yolcu tarafından yaptırılan binaların her biri 64 yatak kapasitesine sahip olacak. Toplam 128 yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan iki yeni bina, Balıkesir Üniversitesinin sağlık hizmetleri sunum kapasitesini artırırken, hastaların daha iyi fiziki şartlarda hizmet almasına da katkı sağlayacak.

Balıkesir Üniversitesinin fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarında önemli bir aşamaya gelindi. Balıkesir'in hayırsever iş insanlarından Mehmet Çetin ve Murat Yolcu'nun katkılarıyla üniversite bünyesinde yapımı sürdürülen iki ayrı bağışçı binası tamamlanma aşamasına geldi. Önümüzdeki aylarda açılışlarının gerçekleştirilmesi planlanan binalar, üniversitenin sağlık hizmetleri altyapısına önemli katkı sağlayacak.

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Hayırsever İş insanları Mehmet Çetin ve Murat Yolcu tarafından yaptırılan binaların her biri 64 yatak kapasitesine sahip olacak. Toplam 128 yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan iki yeni bina, Balıkesir Üniversitesinin sağlık hizmetleri sunum kapasitesini artırırken, hastaların daha iyi fiziki şartlarda hizmet almasına da katkı sağlayacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, bağışçıların destekleriyle yapılan iki ek binanın toplam 128 yatak sayısının, üniversite hastanesinin kuruluş tarihindeki yatak sayısıyla denk olması dolayısıyla adeta hastanenin yeniden kuruluyor gibi yepyeni bir imkan ve fırsat doğuracağını belirtti. Rektör Oğurlu, Balıkesir Üniversitesi tarihinde bir ilk olan bina ölçeğindeki bu bağışların da mevcut yönetime duyulan güveni ortaya koyduğunu sözlerine ekledi. Rektör Oğurlu devam eden diğer yatırımlar hakkında da bilgi verirken; "Bunun yanı sıra Balıkesir Üniversitesinde, önceki dönemden devralınan ve dava süreçleri tamamlanan Sağlık Bilimleri Fakültesi binası ile Tıp Fakültesi ek binası için de yeni bir dönem başlıyor. Bu projelerin yapım süreçlerinin başlatılmasıyla birlikte Balıkesir Üniversitesinin eğitim ve sağlık alanındaki fiziki altyapısına yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürülmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, sağlık hizmetleri kapasitesine önemli katkı sağlayacağını ifade ettiği yeni binaların hayata geçirilmesinde emeği ve desteği bulunan hayırseverlere teşekkür ederken; "Her iki binamızın da önümüzdeki aylarda açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Binalarımızda iç tefrişat çalışmaları ile cihaz ve donanımlar tamamlandı. Böylece binalarımız, açılışlarının ardından vakit kaybetmeden hizmet vermeye başlayabilecek" dedi.