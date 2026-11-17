Balıkesir'de ekim ayı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bin 46 ilk el, bin 580 ikinci el olmak üzere 2 bin 626 konut satıldı. Türkiye genelinde ise ekim ayında ilk el 50 bin 105 ve ikinci el 80 bin 967 olmak üzere ağustos ayında toplam 131 bin 72 konut satışı olduğu açıklandı.

Balıkesir'de ekim ayı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bin 46 ilk el, bin 580 ikinci el olmak üzere 2 bin 626 konut satıldı. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 oranında azalarak 50 bin 105 oldu. İkinci el konut satışları ise ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 oranında azalarak 80 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 38,2, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 61,8 oldu.

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Satış durumuna göre konut satışı

İpotekli konut satışları 23 bin 286, diğer konut satışları 107 bin 786 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında azalarak 23 bin 286 oldu. Diğer konut satışları ise ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,3 oranında azalarak 107 bin 786 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,8 diğer satışların payı yüzde 82,2 olarak gerçekleşti.

Yabancılara ekim ayında 2 bin 259 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 oranında artarak 2 bin 259 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Ocakekim döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında azalarak 17 bin 567 olarak gerçekleşti.

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Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 477 ile Rusya Federasyonu, 193 ile İran ve 159 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.