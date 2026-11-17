BALIKESİR'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yol seviyesinin altında kalan ev ve iş yerlerini su bastı.

Edremit'te geceden bu yana etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 68 kilogram yağmur düşen ilçede, Altınkum, İkizçay, Zeytinli, Altınoluk ve Güre mahallelerinde yol seviyesinin altında kalan ev ve iş yerlerini su bastı. Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi çevresi oldu. Bölgede biriken sular bazı iş yerlerine kadar girerken, cadde ve sokaklardaki su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

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SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Cennetayağı Mahallesi Öğretmenevi Kavşağı ve yürüyüş yolunun bulunduğu yan yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Diğer yandan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile Edremit Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde saha taraması yaptı. Ekipler, sorun tespit edilen noktalarda suyun tahliyesi ve yaşanan aksaklıkların giderilmesi için çalışma yürüttü.