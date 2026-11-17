Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı
Balıkesir'de hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 17.11.2026 - 12:43 Güncelleme:
Balıkesir'de hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün Karesi ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından Kepsut Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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